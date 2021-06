Autostrade, dal 7 giugno ritornano i cantieri "feriali" in A10 e A12: lavori tra Savona e Albisola - IVG.it

Autostrade. Da lunedì 7 giugno saranno ripristinati quattro cantieri sulle autostrade A10 e A12, mentre verrà mantenuta la sospensione dei lavori nei weekend dalle 14.00 del venerdì fino alla notte tra la domenica e il lunedì successivi.

È quanto emerso nel corso della riunione di ieri del tavolo di coordinamento tra Regione Liguria, i concessionari e i rappresentanti del ministero, che hanno manifestato la necessità della ripresa di alcuni lavori, di cui Regione ha preso atto. Oggetto della riunione, il piano per i mesi di giugno e luglio.

In particolare, da lunedì 7 giugno sulla A10 Genova-Ventimiglia si segnala il cantiere della galleria Ranco tra Savona e Albisola, i cantieri delle gallerie Maddalena tra Rapallo e Chiavari sulla A12 Genova-Livorno e i cantieri delle gallerie Santa Giulia tra Lavagna e Sestri Levante e Monte Castelletti tra Nervi e Recco. Questi lavori saranno sospesi ogni settimana dalle 14.00 del venerdì fino alle 01.00 della notte tra la domenica e il lunedì mattina.

Inoltre, da lunedì 7 giugno verrà inoltre ripristinato il cantiere tra i caselli di Pra’ e Pegli ma esclusivamente nelle ore notturne (dalle 21 alle 6 del giorno successivo), ad eccezione della notte tra domenica e lunedì in cui il tratto rimarrà sgombro da lavorazioni, per agevolare il traffico di rientro del fine settimana. Nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica il cantiere rimarrà attivo dalle 21 alle 8.

Per quanto riguarda il tratto Sestri Levante-Sarzana di competenza di Salt, è stato rimosso il cambio di carreggiata tra Sestri Levante e Deiva Marina per gli interventi nelle gallerie Croce dei Tozzi e Giovannella in direzione Sud. Il tratto verrà riaperto a due corsie in direzione Genova e ad una corsia in direzione Spezia fino all’11 giugno quando si tornerà a viaggiare su due corsie per entrambi i sensi di marcia.

Il 21 giugno infine, dopo l’approvazione del progetto da parte del ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, avrà inizio il cantiere di sostituzione delle barriere antirumore in A7, tra l’allacciamento con la A12 e la A10, in direzione Genova che verrà eseguito con chiusure di tratta notturne (escluso weekend) per tutto il periodo estivo ed autunnale.

Il tavolo di coordinamento tornerà a riunirsi dopo la metà di giugno, trascorsa una settimana dal ripristino di questi cantieri.