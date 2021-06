Auto ribaltata a Carcare, 20enne ferita e trasportata in ospedale - IVG.it

Carcare. Incidente stradale questa sera a Carcare, all’altezza della variante del Vispa.

Secondo quanto appreso, intorno alle 20 e 45, la conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, ribaltandosi lungo la carreggiata.

Nella carambola è andata a colpire anche un’altra vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Bianca di Cairo Montenotte e il 118.

Per la 20enne alla guida del veicolo ferite ad un braccio, con alcuni tagli, e altre contusioni sul resto del corpo: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito le sue condizioni non sono comunque gravi.

E oggi altro episodio a Savona, dove un camion è rimasto incagliato e bloccato sulla fiancata destra dopo che l’autista ha imboccato una strada sbagliata, la stretta via di collegamento che costeggia corso Svizzera.

Sul posto la polizia municipale savonese. Sul mezzo pesante bloccato c’è stato poi l’intervento di soccorso stradale.