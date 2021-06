Camper in fiamme a Zuccarello, chiuso un tratto della statale 582 "Del Colle Di San Bernardo" - IVG.it

Zuccarello. Un tratto della strada statale 582 “Del Colle Di San Bernardo” è temporaneamente chiuso al transito all’altezza del territorio comunale di Zuccarello (km 26,600) in provincia di Savona.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di un incendio, divampato per cause ancora da accertare (forse un cortocircuito), che ha coinvolto un camper. Il mezzo ha preso fuoco all’improvviso, mentre si trovava parcheggiato vicino alla chiesa, che a sua volta ha subito danni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con l’autobotte, insieme alle squadre Anas e alle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Per fortuna, l’incendio è stato subito circoscritto e le fiamme sono state domate in breve tempo. Non si sono registrati feriti.