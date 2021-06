Auto elettriche ed e-bike a Carcare, approvata mozione della minoranza per l'installazione di colonnine di ricarica - IVG.it

Carcare. “Ieri sera durante il Consiglio comunale è stata approvata la mozione presentata dal nostro Gruppo Consiliare “Lorenzi Sindaco” in merito all’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche ed e-bike sul territorio del Comune di Carcare”. A dirlo sono i consiglieri di minoranza di Carcare Rodolfo Mirri, Alessio Morrone e Daniela Lagasio.

La mozione vuole impegnare la giunta ad “attivarsi al più presto in proprio o con società interessate per la realizzazione di un minimo di 2 (o più) colonnine, per la ricarica dei veicoli elettrici su tutto il territorio comunale quale primo step di un più ampio progetto”.

Ma non solo, per raggiungere quest’obiettivo dovrebbe “attivarsi al fine di ottenere finanziamenti governativi, per la realizzazione della rete di ricarica elettrica e per inserire nel “Regolamento Edilizio Comunale” suddetto articolo per ottenere il titolo abilitativo edilizio”.

“La mozione è stata approvata all’unanimità – fanno sapere i consiglieri in una nota -, questo dimostra la validità della proposta che abbiamo avanzato, ma più importante conferma come sia forte la convinzione dell’urgenza di dare risposte alla forte domanda di mobilità sostenibile attraverso i veicoli elettrici o ibridi e di adeguare anche il proprio regolamento edilizio prevedendo l’obbligo di predisporre infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli per tutti gli edifici di nuova costruzione non residenziali con superficie superiore ai 500 mq. come da Decreto Legge”.