Attivo anche nell'albenganese il servizio di consegna della spesa a domicilio di "Coop a casa" - IVG.it

Albenga. È finalmente disponibile anche ad Albenga e in molti comuni della Riviera, compresi Alassio, Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure, il servizio di consegna della spesa a domicilio “Coop a casa”, che permette di ordinare la spesa sul sito www.coopshop.it e di riceverla comodamente a casa propria.

Per tutto il mese di giugno, è prevista un’offerta lancio con consegna gratuita e uno sconto di 10 euro per un ordine di almeno 80 per far conoscere il servizio a Soci e clienti.

Per i Soci sono previste tariffe agevolate, mentre per le persone con disabilità la consegna è gratuita. Nonostante il passaggio della regione in zona bianca, Coop Liguria ha confermato fino a fine anno la consegna gratuita, una volta a settimana, per tutti gli over 65.

In aggiunta al servizio “Coop a casa” continua a crescere il servizio “Coop on board”, che permette di effettuare l’ordine su Coopshop e di ricevere la spesa sul molo dove è ormeggiata la propria barca.

Il servizio è già attivo in diverse località liguri e di recente è stato reso disponibile anche presso il porticciolo di Marina di Loano.