Attività "troppo intensa" durante la pandemia, deteriorato uno dei forni crematori di Savona: sospesa l'attività - IVG.it

Savona. Ammontano a poco meno di 39 mila euro i fondi necessari a sistemare uno dei due forni che costituiscono l’ara creamatoria di Savona.

Il 7 maggio scorso, Ata spa (che gestisce la struttura) ha inviato agli uffici di Palazzo Sisto una relazione riguardante la situazione dei forni evidenziando “criticità alle strutture refrattarie”.

In particolare si segnalano “valori di emissione dei due forni al di fuori dei limiti consentiti ed è conseguente ad un progressivo deterioramento delle suole in refrattario delle camere di post-combustione (CPC) fortemente sollecitate dalla lunga e particolare attività del periodo Covid che ha determinato frequenti situazioni di sovra-temperatura per effetto della cremazione dei feretri infetti e conseguenti intense dilatazioni dei refrattari medesimi”.

In altri termini, per cremare i “feretri infetti” da Covid-19 è stato necessario ricorrere a temperature particolarmente elevate e ciò ha influito sugli apparati refrattari: “L’azione meccanica cui sono state sottoposte tali strutture non permette, allo stato attuale, una perfetta sigillatura della suole creando importanti sollecitazioni termiche anche al rivestimento isolante sottostante”. Tale situazione “non è peraltro sostenibile, ancor più per il forno 1 che si trova in una condizione generalmente peggiore rispetto al forno 2 sul quale invece si era intervenuti non molto tempo fa con il rifacimento globale delle strutture refrattarie”.

Per questo, è stato stabilito di “sospendere immediatamente l’attività del forno 1” in attesa di effettuare i necessari interventi di ripristino, che avranno un costo di 38.598,14 euro (Iva compresa). Fondi che andranno ad incidere sul bilancio del Comune di Savona.