Atletica Arcobaleno: a Torino gli squilli di Biscuola, Mancino e Meliga - IVG.it

Savona. Per motivi logistici, le mezzofondiste biellesi dell’Atletica Arcobaleno Savona hanno scelto nello scorso weekend di scendere in pista in quel di Torino, ai campionati regionali piemontesi open.

Gara tutta di testa per Stefania Biscuola, prima al traguardo negli 800 metri in 2’11″20. Migliora nettamente lo stagionale Lucrezia Mancino che si porta a 2’17″19 e stacca il “pass” per i campionati nazionali Promesse in calendario a Grosseto nel weekend del 12 e 13 giugno.

Chiara Meliga, a conferma di una condizione di forma ottima, migliora il precedente personale sui 1.500 portandosi a 4’54″66 concludendo la sua gara in sesta posizione.