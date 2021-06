Asl 2, in pensione il responsabile di Nefrologia Giancarlo Mancuso - IVG.it

Savona. Pensione per il dott. Giancarlo Mancuso, responsabile nefrologia della Asl 2 savonese.

Risale al 1989 il primo incarico come nefrologo presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi di Albenga di cui diventò responsabile nel 2005. Le sue iniziali esperienze lavorative svariarono nell’Alessandrino e Val Bormida come medico internista, dell’UTIC, medico di pronto soccorso e medico del lavoro.

Quarant’anni di servizio vissuti con passione e competenza: sotto la sua supervisione nasce ad Albenga l’ambulatorio post-trapianto di rene, crea un percorso assistenziale, diagnostico e terapeutico ultra-specialistico ed interdisciplinare per l’accesso vascolare nel paziente nefropatico con la costante e solida collaborazione dei direttori della Radiologia Interventistica e della Chirurgia Vascolare dell’Asl 2.

La sua determinazione e professionalità gli hanno permesso di non fermarsi nemmeno durante la pandemia. Nella tutela dei suoi pazienti e con l’avvallo della direzione sanitaria, ha apportato sin dalla prima ondata modifiche sostanziali dei percorsi, delle procedure e predisposto alcune opere murarie creando così un’area dedicata ai pazienti covid con necessità di emodialisi. Tali cambiamenti attuati sia presso la Dialisi di Albenga sia di Savona hanno reso possibile mantenere percorsi del tutto separati tra pazienti positivi e covid-free, abbattendo al minimo il rischio di contagio intraospedaliero.

Non ultima la campagna vaccinale anti Covid-19 per i suoi pazienti ambulatoriali ultra-vulnerabili, effettuata in reparto, senza nessuna interruzione delle attività ordinarie, con l’aiuto di una squadra di lavoro.

Trascorse la accumulate ferie ecco il pensionamento raggiunto.