AsinOlla, successo per la scuola outdoor: al via la stagione estiva tra natura, eventi e animali - IVG.it

Pietra Ligure. È terminato ufficialmente l’anno scolastico di Asinolla. Un anno incredibile per il parco natura di Pietra Ligure, che ha visto nascere tanti progetti: dal percorso educativo di scuola parentale “Asino Bosco Cavallo” legato al settore outdoor, ai laboratori creativi, alle attività ludiche per bambini e a quelle sportive per tutta la famiglia.

Ma non finisce qui… Il prossimo 14 giugno inizierà il campo natura estivo, con altrettante iniziative ed intrattenimento per i vostri ragazzi grazie al programma messo a punto dal nostro staff. E poi prenderà ufficialmente il via la stagione estiva di Asinolla con eventi e manifestazioni, serate tematiche, appuntamenti gastronomici, grigliate serali e le immancabili attività ed escursioni con asini e cavalli.

Il bar-ristoro “Il Vagabondo” sarà chiuso nei giorni 3 e 4 giugno, oltre che nei giorni dal 7 al 10 giugno compreso: “Una breve pausa per il nostro staff che continua a lavorare dietro le quinte per regalarvi una programmazione estiva davvero unica” afferma la presidente di Asinolla Maria Teresa Bergamaschi.

“Seguiteci sul nostro sito internet e sui nostri canali ufficiali Facebook, Instagram e Telegram per conoscere tutta l’offerta dell’estate 2021. Vi aspettiamo al parco Asinolla!” conclude la presidente Bergamaschi.