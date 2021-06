Arresto cardiaco, due mani possono salvare una vita: a Pietra due serate sul primo soccorso - IVG.it

Pietra Ligure. Il 18 e il 22 giugno prossimi, alle ore 20, presso la sede sociale, in via F. Crispi 41, Pietra Ligure di Pietra Soccorso, si svolgeranno due serate, per imparare, per discutere, per saziare la curiosità sulle tecniche di primo soccorso. Verranno presi in esame i più comuni malori e le emergenze mediche che si possono incontrare, dove un riconoscimento e un trattamento tempestivo, può fare la differenza.

“Nel recente arresto cardiaco improvviso capitato ai Campionati Europei di calcio – si legge in una nota dell’associazione pietrese -, l’esito non è dipeso dalla fortuna o da potenze sopranaturali, è dipeso da due mani. Due mani addestrate che senza tanti pensieri, senza paura, senza improvvisazioni si sono mosse come è stato loro insegnato. Formazione, preparazione, motivazione, equipaggiamento. Consapevolezza di cosa fare, disponibilità a farlo: poche manovre, facili da eseguire per chiunque, cruciali per salvare una vita. La differenza l’hanno fatta due mani, due mani che potrebbero essere le tue”.

“L’arresto cardiaco improvviso (Sudden Cardiac Arrest, SCA) è la terza causa di morte in Europa – precisano da Pietra Soccorso -. Ogni giorno in Europa 1000 persone muoiono per arresto cardiaco, tante quanto ne trasportano due Jumbo Jet. Il 70% degli arresti cardiaci avviene in presenza di qualcuno che potrebbe iniziare la rianimazione cardio polmonare (RCP), ma quest’ultima viene iniziata soltanto nel 15% dei casi. L’uso dei defibrillatori automatici esterni (DAE) rimane basso (valori compresi tra 3.8% e 59%). Gli esiti neurologici sfavorevoli sono più comuni (50%, con un 33% dei pazienti che permane in stato vegetativo persistente). Tra i sopravvissuti con un buon esito neurologico, sono comuni problemi neurocognitivi, affaticamento e problemi emotivi, che portano ad una riduzione della qualità della vita”.

“Unisciti a noi, sei il benvenuto” concludono dall’associazione pietrese.