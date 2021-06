“Aria Nuova per Albenga” e “Solo per Albenga” incontrano il sindaco: “Noi portavoce delle esigenze dei cittadini” - IVG.it

Albenga. Ieri sera presso il palazzo comunale si è svolto un incontro tra una delegazione di “Aria Nuova Per Albenga” e “Solo per Albenga” con il sindaco e la giunta. All’incontro hanno partecipato alcuni componenti delle due delegazioni residenti nelle frazioni e nel centro città e sono state segnalate alcune questioni per migliorare la città .

Il portavoce delle due liste Saverio Gaglioti ha commentato così: “Abbiamo avuto un incontro con il sindaco e la giunta che ringraziamo per la loro disponibilità eravamo presenti in delegazione dove abbiamo affrontato diversi temi tra i quali la sicurezza, la pulizia, le manutenzioni, lo sport, l’informatizzazione e il rapporto con gli altri enti responsabili di alcune manutenzioni cittadine. Durante l’incontro costruttivo il nostro gruppo ha segnalato al sindaco e alla giunta ciò che giornalmente ci viene segnalato dai cittadini comuni e che potrebbe essere migliorato”.

“Dopo aver preso atto di tutte le opere pubbliche messe in atto dall’amministrazione, ci siamo fatti portavoce di tutte quelle ‘piccole cose’ anche se grandi per i cittadini che si possono tranquillamente risolvere senza polemiche ma in maniera propositiva. Abbiamo ribadito la nostra soddisfazione per i nostri due punti del programma concordato ai tempi del ballottaggio ovvero il progetto moli su Viale Che Guevara e la società multiservizi per la quale si è in attesa del parere legale definitivo”, ha proseguito.

“La nostra splendida città ha bisogno di manutenzioni continue e programmate in modo da evitare sempre di più la segnalazione a ‘chiamata’ se non per le vere e proprie emergenze. Siamo certi che la strada sia quella giusta e siamo fiduciosi che arriveremo ad avere una macchina comunale operativa ed efficiente. Da parte nostra un ringraziamento all’amministrazione tutta per gli impegni presi che fino ad oggi stanno proseguendo un buon lavoro a tutti sperando che Albenga possa splendere sempre più la città che noi amiamo”, ha concluso Gaglioti.