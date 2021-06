Arecco lascia la Lega, il gruppo Savona Capoluogo solidale: "Nel partito regnano altri ideali..." - IVG.it

Savona. Anche il gruppo “Savona Capoluogo”, che riunisce gli ex leghisti Giancarlo Bertolazzi, Alda Dallaglio, Silvio Rossi, manifesta la propria “totale solidarietà” al vice sindaco Massimo Arecco, che ieri ha annunciato la propria intenzione di abbandonare a sua volta il Carroccio.

“Quando noi decidemmo di lasciare il gruppo della Lega, dopo aver ripetutamente avvisato chi di dovere sulla grave situazione che si era creata nel partito nella provincia di Savona, l’amico Massimo, con molta discrezione, ci chiedeva se la nostra drastica decisione non fosse stata troppo avventata”, ricordano i consiglieri.

“Oggi si rende conto anche lui che gli ideali della Lega, in cui noi abbiamo sempre creduto sin da quando la Lega era al 2 per cento, non informano più il partito, ma in esso regnano ‘ideali altri’. In attesa della ‘cacciata dei mercanti dal tempio’, rappresentiamo totale solidarietà al vice sindaco”.