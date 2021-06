Arecco lascia la Lega, Giusto solidale: "Decisioni inevitabili quando non se ne può più" - IVG.it

Savona. Ha avuto un percorso simile (è uscito dal movimento dopo qualche “tensione” e differenza di veduta con i colleghi) e perciò non può che “salutare con estrema comprensione la decisione presa dal vicesindaco Massimo Arecco” di lasciare la Lega Renato Giusto, presidente del consiglio comunale savonese che a marzo aveva lasciato il Carroccio per approdare in Fratelli d’Italia.

Secondo il medico savonese si tratta di “decisioni che si prendono quando non se ne può più. Fanno dispiacere, ma sono inevitabili quando si è arrivati a certi punti. Molto simili alle problematiche affrontate dal sottoscritto, ognuno nel proprio campo professionale, urbanizzazione per il vice sindaco, sanità per me”.

“Auguro a Massimo, che con il sottoscritto si è sempre comportato in modo amicale e correttissimo, ogni bene per il prossimo vicinissimo futuro”, conclude Giusto.