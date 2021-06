Arcieri 5 Stelle, grandi vittorie al campionato regionale Targa - IVG.it

Santa Margherita Ligure. Grandi prove per gli atleti degli Arcieri 5 Stelle al campionato regionale di tiro con l’arco Targa all’aperto svoltosi domenica 20 giugno a Santa Margherita Ligure.

Gli arcieri della compagine savonese erano tutti in gara nell’arco olimpico. Tra i Seniores dominio degli Arcieri 5 Stelle che conquistano il titolo con Gianmaria Losi; secondo Saber Ben Fekih Ali e quarto Antonio Lamberto che con Losi e Ben Fekih conquista anche il titolo a squadre. Quinto classificato Marco Astegiano.

Saber Ben Fekih Ali si rifà vincendo il titolo assoluto davanti proprio a Gianmaria Losi.

Tra i Master medaglia d’argento per Emanuele Gibaldo, quinto posto per Giorgio Briozzo e sesto per Piero Merlone. I tre portacolori degli Arcieri 5 Stelle vincono il titolo a squadre.

Savonesi in evidenza anche in ambito giovanile: tra le Ragazze secondo posto per Elena Lucia, quarta posizione tra gli Allievi per Filippo Garino.

I prossimi impegni arcieristici sono in programma in questo weekend con la finale nazionale del Trofeo Pinocchio ad Abano Terme, in Veneto, che vedrà la Liguria rappresentata dalle savonesi Viola Rizzo e Tilda Pesce degli Arcieri Fenice d’Oro e da Elena Lucia degli Arcieri 5 Stelle, mentre l’11 luglio a San Bartolomeo al Mare, sempre per una gara Targa all’aperto, saranno impegnati gli arcieri savonesi dell’arco olimpico.