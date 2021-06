Anteprima Meeting Arcobaleno, torna l'atletica all'Olmo Ferro di Celle Ligure - IVG.it

Celle Ligure. Si riparte con il progetto Meeting Arcobaleno, evento internazionale giunto alla 32ª edizione dopo l’annullamento del 2020 causa situazione pandemica. Si riparte con l’atletica leggera agonistica presso il centro sportivo Giuseppe Olmo/Pino Ferro di Celle Ligure, opera di un consistente intervento di restyling portato a compimento nel 2017 grazie all’impegno congiunto delle amministrazioni comunali di Celle Ligure e Varazze.

Il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, che andrà in scena giovedì 22 luglio, è preceduto da una “prova generale”, non a caso denominata Anteprima Meeting Arcobaleno, in programma mercoledì 16 giugno. Un ritorno ma anche un test per verificare le situazioni di gara ed i vari meccanismi, per tornare a radunare i numerosi volontari, componente essenziale per la realizzazione dell’evento.

Appuntamento con ritrovo a partire dalle ore 16 e programma gare che inizierà alle 17 e terminerà intorno alle 21. Moltissime le adesioni dal nord Italia, con numerosi club tradizionali frequentatori della struttura prima del tribolato periodo Covid che tornano a trovare gli organizzatori del Centro Atletica Celle Ligure ed Atletica Arcobaleno Savona, i quali daranno loro il più caloroso “benvenuto”.

Il programma dell’evento