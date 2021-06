Antares Fight Night e qualificazioni al campionato del mondo: Chiara Vincis torna sul ring - IVG.it

Savona. Dopo questo il brutto periodo trascorso, durante il quale agli sportivi sono state impedite gare, trasferte e allenamenti di contatto, finalmente si può tornare a fare attività da ring.

Chiara Vincis, atleta dell’Asd Kick Boxing Savate Savona seguita dal maestro Andrea Scaramozzino, dopo quasi due anni di “letargo forzato”, ha in calendario una super doppia ripartenza. Sabato 10 luglio sarà protagonista ad Edolo in un rinomato galà di sport da combattimento dove parteciperanno solo i migliori atleti italiani, galà denominato Antares Fight Night.

L’atleta savonese incrocerà i guanti con Marta Andriolo della Lottatori Milano seguita dal maestro Diego Voltolin in un match di Muay Thai, una splendida disciplina thailandese che, oltre l’uso dei pugni e dei calci, consente anche le proiezioni, le ginocchiate e le gomitate.

Poi, nessun riposo estivo per Chiara, perché giovedì 29 luglio è attesa in Austria dove è stata convocata dalla Nazionale italiana di Savate Fight1 per le qualificazioni al campionato del mondo.

Ricordiamo che proprio Chiara Vincis, oltre che vantare un titolo europeo WKU di K1 ed un titolo mondiale Iska di kick boxing, nel 2019 vinse anche il titolo mondiale di Savate.

“Non saranno imprese facili per la nostra Chiara – spiega il maestro Scaramozzino – visto il lungo periodo trascorso senza poter allenare il fisico al combattimento e la testa a gestire queste forti emozioni purtroppo potrebbero entrare in gioco blocchi emotivi come quelli che si hanno nei primi match, ma è anche vero che ci ha abituato da sempre ad imprese impossibili. Quindi possiamo solo che incrociare le dita e dire: ‘vinca la migliore o la più fortunata‘”.

Le locandine degli eventi