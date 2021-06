Andora, esauriti in poche ore i posti disponibili per le prime due giornate di vaccinazione - IVG.it

Andora. “Esauriti in poche ore tutti i posti disponibili per i primi 2 giorni di vaccinazione, il 16 e 17 giugno, presso la farmacia comunale Val Merula di Andora. L’hub continua a ricevere le prenotazioni già per la prossima settimana”.

Lo ha annunciato il consigliere delegato alla Sanità del comune di Andora, Daniele Martino che insieme al presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola e al direttore della Farmacia Val Merula, Fabio Piccinino hanno seguito le evoluzioni delle prenotazioni aperte ieri mattina.

Il vaccino somministrato è il Pfizer, per le fasce d’età previste da Alisa. Il servizio di vaccinazione che partirà il 16 giugno sarà organizzato dallo staff della Farmacia Val Merula di Andora con la supervisione di alcuni medici vaccinatori come previsto dagli accordi regionali.

Sotto la grande tensostruttura allestita in località Molino Nuovo, le sedute si svolgeranno nelle giornate di mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Fabrizio De Nicola, presidente dell’A.M.A. la società Multiservizi del comune di Andora che gestisce la Farmacia, ha annunciato che nei giorni in cui non saranno fatte le vaccinazioni nella tensostruttura, la farmacia comunale fornirà anche il servizio, su prenotazione, di tamponi rapidi per l’individuazione del Covid-19.