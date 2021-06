Andora apre un nuovo punto vaccinale nella farmacia comunale Val Merula - IVG.it

Andora. Sono partite questa mattina le prenotazioni per le vaccinazioni anti Covid del Punto di vaccinazione territoriale di Andora presso la farmacia comunale Val Merula.

Lo ha annunciato il consigliere delegato alla Salute, Daniele Martino.

“Le inoculazioni saranno fatte, a partire dal 16 giugno, sotto la tensostruttura allestita nell’area pedonale di località Molino Nuovo, nei giorni mercoledì e il giovedì – ha annunciato Martino che ha seguito con il personale dell’A.M.A. tutto l’iter di accreditamento della Farmacia comunale – “Il vaccino somministrato sarà il Pfizer. Le prenotazioni, per le fasce d’età previste da A.lis.a., potranno essere fatte presso la farmacia comunale di Molino Nuovo che fornisce servizio di Cup, portando con sé la tessera sanitaria e sui canali informatici e telefonici messi a disposizione dalla Regione. Ringrazio fin d’ora la Protezione Civile che ha allestito la tenda e la Croce Bianca che saranno sul posto a fare assistenza”.

Il servizio di vaccinazione è organizzato dallo staff della Farmacia Val Merula di Andora con la supervisione di alcuni medici vaccinatori come previsto dagli accordi regionali. Esso si svolgerà nelle giornate di mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Ha spiegato il dottor Fabio Piccinino, direttore della Val Merula: “Le operazioni si svolgeranno in tre fasi: l’accoglienza, l’inoculazione e l’osservazione post vaccinazione. Ogni fase ha la sua area dedicata. Ci saranno, naturalmente, regolari operazioni di sanificazione all’inizio e alla fine delle sedute vaccinali”

Il presidente dell’A.M.A. Fabrizio De Nicola ha annunciato, inoltre, che “nei giorni non utilizzati per le vaccinazioni, nella tensostruttura, la farmacia comunale fornirà anche il servizio, su prenotazione, di tamponi rapidi per l’individuazione del Covid-19”.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mauro Demichelis: “Aprire il punto vaccinale alla vigilia di una stagione turistica, in zona bianca, è un servizio importante per i cittadini e in particolare per i lavoratori che stanno a stretto contatto con il pubblico e vogliono tutelarsi e tutelare a loro volta – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis – Vaccinazione e ripresa economica vanno di pari passo e sono sinonimi di sicurezza e lavoro”.

“Insieme all’A.M.A. abbiamo lavorato per fornire queste garanzie ai nostri cittadini. Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Salute, Daniele Martino e il presidente Fabrizio De Nicola, il CdiA, il dottor Fabio Piccinino e i funzionari dell’A.M.A. per l’impegno profuso per raggiungere questo obiettivo” conclude il primo cittadino andorese.