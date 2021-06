Ancora disagi e code per lavori sulle autostrade liguri - IVG.it

Liguria. E’ stata ancora una giornata difficile sulla rete autostradale ligure dove si sono registrati ancora diversi disagi. La situazione più complicata è sulla A26, con ben 6 km di coda in tarda mattinata in direzione Gravellona Toce, tra il bivio A26/A10 e Masone a causa dei lavori (ore 10:02).

In direzione Voltri un km di coda tra Ovada e Masone al km 25 e coda di 3 km tra Masone e il bivio A26/A10.

Sulla A10 coda tra Genova Pra’ e il bivio A10/A26 in direzione Ventimiglia sempre per lavori (ore 10:17).

Sulla A7 in direzione Milano coda di 2 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Busalla per lavori (ore 10:13)

Sulla A12, direzione Genova, coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori e in direzione opposta coda di 3 km tra Genova Nervi e Recco per lavori (ore 10:14).