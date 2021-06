Amazon sbarca a Ferrania? I consiglieri di "Cairo Democratica" interrogano la giunta - IVG.it

Cairo Montenotte. Ieri mattina i consiglieri del gruppo consiliare “Cairo Civica e Democratica” Giorgia Ferrari, Alberto Poggio, Matteo Pennino, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi hanno depositato un’interrogazione alla giunta comunale e all’assessore Ilaria Piemontesi (che è anche consigliere provinciale con delega alla gestione dell’area di crisi complessa e politiche di sviluppo delle valli dell’entroterra) per conoscere lo stato dell’ipotesi/progetto finalizzato all’insediamento “del colosso di acquisti on line Amazon nelle aree Ferrania (ex-Marcella)”.

“Tali aree sono state interessate di recente dal sequestro eseguito dai carabinieri forestali in seguito alle indagini della Procura di Savona per presunte violazioni di normative urbanistiche/edilizie e idrauliche nell’ambito delle opere di realizzazione del rilevato ‘La Marcella’, eseguito dalla ditta Emi dei fratelli Bagnasco”, ricordano i consiglieri.

Nell’interrogazione i consiglieri chiedono “se è stata interessata e coinvolta, per la parte di sua competenza, dalla Regione nella valutazione dell’ipotizzato insediamento; in caso positivo a che punto è la relativa pratica, quali sono i dettagli della proposta e quanti sono gli eventuali posti di lavoro; se l’inchiesta della magistratura ha avuto effetti sull’eventuale iter autorizzativo; nel caso in cui la giunta comunale non sia stata coinvolta, abbiamo chiesto che si attivi con la Regione e il commissario liquidatore di Ferrania, Marciani, per avere informazioni in merito”.