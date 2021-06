Altare, gran partenza del 1° Torneo Attività Commerciali - IVG.it

Nella splendida cornice della struttura sportiva Zeronovanta in Altare grazie all’attenta organizzazione della FD Asd Football Management affiliata all’ente di promozione Libertas (era presente all’inaugurazione il resp.le tecnico reg.le sez.calcio Dott. Felicino Vaniglia), lunedì 21 giugno a preso il via il quadrangolare valido quale 9^ Rassegna Z90.

Nella gara di esordio il Nuovo Bar Testa ha avuto la meglio sull’Impresa Fratelli Costa per 9 a 3. A seguire i biancoverdi della CCMI srl hanno regolato i granata del Coffe Bar Basto con risultato quasi analogo di 9 a 5.Siamo appena alle prime battute e vista la formula di andata e ritorno c’è da attendere prima di sbilanciarsi su pronostici magari destinati ad essere ribaltati.

Molto soddisfatti gli ideatori della kermesse, Caterina Pera e Fabrizio Dotta, vulcanici e dinamici promoter, che in piena sintonia con il cav. Roberto Pizzorno, presidente reg.le della Libertas, stanno per completare e rendere pubblico il planning dell’attività estiva (in particolare tornei calcistici giovanili) di fatto già iniziata con un Educamp molto apprezzato che sta riscuotendo consensi unanimi.

Da ricordare l’encomiabile arbitraggio garantito dal sempreverde Palumbo. Di seguito il tabellone gare in photogallery.