Alla Sms Fornaci un incontro per analizzare il documento "Savona 2021: Visione e Progetto" - IVG.it

Savona. “Il lavoro di riflessione e di aggregazione svolto, nel corso del tempo, attorno al documento ‘Savona 2021: Visione e Progetto’ necessita in questo momento di una verifica collettiva posta sul terreno dell’impegno riguardante la stessa prospettiva elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale”. Per questo i promotori dell’iniziativa civica hanno organizzato per sabato 26 giugno alle 17 presso i Giardini Serenella della Sms Formaci di corso Vittorio Veneto 73R a Savona una assemblea “da sviluppare nella forma più libera e aperta dando la parola a quanti riterranno di intervenire augurandoci di incontrare la diretta disponibilità di molti ad un impegno diretto”.

“Confermato l’appoggio alla candidatura di Marco Russo si tratta di promuovere una discussione aperta sull’aggiornamento dei contenuti del documento e sulle possibilità di presenza nella competizione elettorale di una rappresentanza ad esso collegata. E’ necessario affrontare un confronto con tutte le persone che hanno contribuito al progetto riferendoci anche al documento unitario sottoscritto il 14 giugno scorso da ‘Il rosso non è il nero’, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista, Rete a Sinistra, Linea Condivisa, Europa Verde, per ottenere due risultati: la forma stessa della nostra presenza nell’ambito di una aggregazione democratico-progressista; l’impegno diretto di persone capaci di imprimere al tipo di presenza che sarà scelta l’opportuno senso civico, di solidarietà e inclusione sociale, di sviluppo ambientale, di crescita culturale: tutti elementi indispensabili per fronteggiare il declino della Città e realizzare un’inversione di rotta rispetto all’amministrazione di centro destra”.

“In questo momento risulta necessario un impegno diretto ed un coinvolgimento della nostra comunità che sia al di fuori e al di sopra da qualsiasi operazione di spartizione, di divisione di sigle, di appartenenze precostituite per un obiettivo di grande valore. A questo proposito abbiamo ritenuto di dover organizzare un appuntamento da sviluppare nella forma più libera e aperta dando la parola a quanti riterranno di intervenire augurandoci di incontrare la diretta disponibilità di molti ad un impegno diretto”.

Tra i firmatari del documento “Savona 2021: Visione e Progetto” ci sono: Sergio Acquilino, Renato Allegra, Franco Astengo, Alba Barabino, Marina Bertolini, Maria Bolla, Monica Bonifacino, Maria Gabriella Branca, Michele Brosio, Giovanni Burzio, Maria Teresa Carbone, Gabriele Catalano, Daiana Cauteruccio, Gianni Cazzola, Alberto Delfino, Mirella De Luca, Fulvio De Lucis, Irma Dematteis, Franca Ferrando, Antonio Ferro, Biagio Giordano, Jacopo Marchisio, Mimmo Marchisio, Bruno Marengo, Emanuela Miniati, Mario Noberasco, Francesco Pisano, Pino Raimondo, Donatella Ramello, Adalberto Ricci, Claudio Tagliavini, Giancarlo Torello, Sergio Tortarolo, Antonio Vallarino, Dilvo Vannoni, Mario Vignola, Maria Rita Zanella.