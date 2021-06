Alessandria in Serie B, 46 anni dopo: il savonese Luca Parodi tra i protagonisti della scalata - IVG.it

Savona. Ieri, giornata in cui il Vado si è distinto come protagonista in negativo a causa della retrocessione in Eccellenza, è stato sottolineato come il savonese rischi di scomparire anche da un format allargato come quello della prossima Serie D. Una notizia sicuramente non confortante per il nostro movimento, estremamente in difficoltà a livello di collettivo ma comunque in grado di sfornare ottimi talenti.

A settembre infatti era stato raccontato il tesseramento di Luca Parodi con la maglia dell’Alessandria, una formazione ambiziosa e determinata pronta a stupire con un savonese doc protagonista sulla fascia destra. Quest’oggi adattato sulla sinistra per necessità, il classe ‘95 con i grigi si è distinto per merito di alcune prestazioni davvero sopra le righe, il tutto suggellato dalla splendida cavalcata che ha trascinato i suoi fino alla finale dei playoff del campionato di Serie C. Una finale vinta oggi, ai calci di rigore.

Una promozione meritatissima quella ottenuta dalla compagine guidata da Moreno Longo, allenatore completamente trasformato grazie ad un’esperienza di assoluto spessore successivamente alle difficoltà riscontrate con il Torino.

Arrivata dietro soltanto al Como dopo una grande risalita in classifica, l’Alessandria del presidente Luca Di Miasi è riuscita a coronare la propria splendida cavalcata superando prima Feralpisalò e AlbinoLeffe e poi uno stoico e probabilmente maggiormente quotato Padova.

Il doppio confronto si è risolto solamente ai calci di rigore. Dopo 194 minuti giocati nei tempi regolamentari e 31 nei supplementari, terminati senza reti, la sfida si è protratta fino ai calci di rigore. Un errore del quinto rigorista biancoscudato ha permesso all’Alessandria, infallibile dal dischetto, di centrare la promozione.

Altra nota ligure della giornata, l’arbitro del match: per la finale playoff di Serie C è stato infatti scelto Mattia Marcenaro, fischietto della sezione di Genova. Al Moccagatta si è reso protagonista di una condizione di gara davvero impeccabile.

Una storia quella di Parodi, tornando a disquisire in merito al classe ‘95, che lo aveva visto muovere i primi passi nell’ottimo settore giovanile del fu Savona Fbc: il Monza a 14 anni lo notò e lo portò in Lombardia, poi un girovagare tra Serie B e Serie C che adesso lo ha portato a conquistare da protagonista questa promozione con l’Alessandria.

Una cadetteria conquistata scatenando l’immensa gioia degli alessandrini, attesa da 46 anni, ovvero dalla retrocessione del 1975. Una Serie B che parlerà anche un po’ savonese grazie alla presenza di Luca Parodi, se la dirigenza dei grigi sceglierà di tenerlo anche in questa nuova avventura.