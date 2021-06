Alcolici, stretta estiva del Comune di Finale: divieto di consumo nelle aree pubbliche - IVG.it

Finale Ligure. Il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli ha firmato un’ordinanza una materia di tutela del decoro e della vivibilità urbana, vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche.

In particolare, nel documento sottoscritto dal primo cittadino finalese viene precisato che nel periodo compreso tra venerdì 25 giugno 2021 e lunedì 30 agosto (nell’orario compreso fra le ore 21 e le 7 di ogni giorno), non sarà consentito “consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche comunque intese, fatta eccezione per le pertinenze autorizzate (dehor) ai pubblici esercizi. Il divieto non si applica in occasione di eventi (manifestazioni pubbliche, sagre, etc.) autorizzate dal Comune, limitatamente agli spazi in cui i medesimi sono tenuti; consumare bevande analcoliche sulle aree pubbliche comunque intese in contenitori di vetro o alluminio”.

Ai titolari o ai gestori di attività commerciali e pubblici esercizi, in sede fissa o su area pubblica, inoltre, non sarà consentito di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di cedere per asporto bevande non alcoliche in contenitori di vetro o alluminio.

Nel medesimo periodo, “i titolari o gestori di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria potranno cedere per il consumo immediato sul posto, all’interno dei locali di vendita, bevande alcoliche di gradazione compresa entro il 6% vol. sino alle ore 24.00, purchè la cessione avvenga contestualmente alla vendita dei generi alimentari di propria produzione”.

“I divieti, salvo eventuali e differenti specificazioni, sono riferiti a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita. Ai titolari o gestori delle attività è fatto obbligo di informare i propri avventori o clienti mediante affissione dell’oordinanza, nella parte aperta al pubblico, di ciascun esercizio” si legge nell’ordinanza.

Per leggere il testo completo dell’ordinanza clicca qui.