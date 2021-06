Albissola Swim Games, sesta edizione nel segno di Andrea Filadelli e Sofie Callo - IVG.it

Albissola Marina. La sesta edizione dell’Albissola Swim Games, inizialmente prevista per il 19 settembre 2020 e poi rimandata a causa dell’emergenza sanitaria, è stata recuperata domenica 6 giugno.

L’attesa è stata ripagata da un successo in termini di partecipazione, con 260 nuotatori ai nastri di partenza. La manifestazione, a sfondo benefico, organizzata dall’Osservatorio nazionale per la tutela del mare, è stata aperta in mattinata da una passeggiata con i cani.

Due le distanze previste dalla competizione: il Tour del Presepe degli Abissi, di 4 chilometri, e il Miglio della Madonnetta, di 1.850 metri.

Fulcro dell’evento sono stati i bagni Nettuno, sede dell’Osservatorio. Presenti atleti da ogni parte della Liguria e da diverse regioni del nord Italia, ma anche da Francia, Spagna, Monaco. Una ventina i nuotatori diversamente abili, seguiti da Fabio Incorvaia. Il ricavato della manifestazione è andato in parte all’Osservatorio nazionale per la tutela del mare e in parte a Robin Food, onlus che distribuisce cibo alle famiglie bisognose.

Andrea Filadelli ha primeggiato nella gara di 4 chilometri; secondo Francesco Ghettini, terzo Nicola Tempesta. Tra le donne è giunta prima Iris Menchini, seconda Sofie Callo, azzurra juniores, terza Rachele Celiberti. Primi Master Elisabetta Nervi e Simone Fioribello. L’hanno portata a termine 111 atleti.

Clicca qui per consultare la classifica completa della 4 chilometri.

Ben 175 al traguardo della competizione più breve. Identico il podio maschile, con Filadelli, Ghettini e Tempesta. In ambito femminile Sofie Callo ha preceduto Menchini; terza Camilla Montalbetti.

Clicca qui per consultare la classifica completa del miglio.

Ventotto partecipanti hanno affrontato entrambe le gare. Si è così dato vita ad una classifica combinata, nella quale, ovviamente, Andrea Filadelli, Francesco Ghettini e Nicola Tempesta hanno composto il podio assoluto. Al femminile Sofie Callo ha vinto davanti a Iris Menchini e Camilla Montalbetti.

Clicca qui per consultare la classifica completa della combinata.