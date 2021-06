Albissola, spiaggia della Madonnetta: sarà libera (almeno) fino all'autunno e di nuovo fruibile da metà luglio - IVG.it

Albissola Marina. Sarà di nuovo fruibile dalla seconda metà di luglio la spiaggia della Madonnetta di Albissola e sarà a uso pubblico.

Ad annunciarlo è l’Autorità Portuale di Savona che, dopo i lavori ancora in corso, renderà libera la spiaggia per tutta l’estate. “Solo nel prossimo autunno si deciderà se sarà oggetto di altri interventi, anche in base alle richieste che riceviamo” aggiungono dall’Autorità Portuale, parole che lasciano aperte le sorti della lingua di spiaggia che si affaccia sullo scoglio della Madonnetta e sull’imboccatura del porto di Savona.

I lavori per il recupero dell’area sono partiti la settimana scorsa e hanno permesso di abbattere la struttura pericolante del vecchio stabilimento balneare, dopo la richiesta del sindaco di Albissola Gianluca Nasuti. “Gli eventi meteo marini degli ultimi anni, che avevano colpito la costa savonese con notevole intensità a partire dall’ormai nota mareggiata dell’ottobre del 2018, hanno causato una significativa erosione agli arenili e ingenti danni alle infrastrutture portuali – si legge nell’ordinanza -. In particolare, nella porzione di arenile della località ‘Madonnetta’, l’erosione ha comportato un avanzamento del mare fino ai manufatti presenti sull’arenile”.

Ad oggi, lungo l’Aurelia che collega Albissola con Savona è possibile notare alcuni mezzi al lavoro e detriti che saranno poi prelevati dall’area per permettere finalmente alla spiaggia di essere raggiungibile e goduta in sicurezza da cittadini e turisti.