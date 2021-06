Albissola, partiti i lavori per rendere di nuovo fruibile la spiaggia della Madonnetta: la struttura dei bagni verrà demolita - IVG.it

Albissola Marina. Sono partiti i lavori di demolizione della vecchia struttura dei bagni Madonnetta sul lungomare Matteotti tra Albissola e Savona.

“Lo scorso autunno abbiamo scritto un’ordinanza chiedendo all’Autorità Portuale la messa in sicurezza dello stabile pericolante” afferma il sindaco di Albissola, Gianluca Nasuti. Da quel momento è infatti partita una fase progettuale che oggi vede una ruspa adoperarsi per la demolizione effettiva del fabbricato.

“Gli eventi meteo marini degli ultimi anni, che hanno colpito la costa savonese con notevole intensità a partire dall’ormai nota mareggiata dell’ottobre del 2018, hanno causato una significativa erosione agli arenili e ingenti danni alle infrastrutture portuali – si legge nell’ordinanza -. In particolare, nella porzione di arenile della località ‘Madonnetta’, l’erosione ha comportato un avanzamento del mare fino ai manufatti presenti sull’arenile”.

“L’idea è quella di rendere la spiaggia di nuovo fruibile in sicurezza – continua il sindaco -. Dietro c’è un progetto che prenderà pian piano forma”. Per consentire tutte le operazioni, è stato interdetto l’accesso all’area demaniale alle persone fino alla fine dei lavori. Per intercettare le polveri prodotte dalla demolizione a pochi passi dalla via Aurelia, dal traffico veicolare e dai pedoni, è stato predisposto un gettito d’acqua.

Questi lavori rappresentano una buona notizia per molti cittadini: la lingua di spiaggia in questo tratto di costa albissolese infatti è molto amata per lo scorcio caratteristico che si osserva e per le sue acque cristalline. Purtroppo è da diverso tempo che la spiaggia non è agibile in sicurezza. Secondo quanto affermato dal primo cittadino di Albissola, in quest’area potrebbe sorgere una spiaggia libera attrezzata con servizi, ma per il momento è ancora presto per decretare il destino preciso della spiaggia.