Albissola, inaugurato il nuovo ufficio IAT: "La nuova casa della città e del turismo" - IVG.it

Albissola Marina. E’ stato inaugurato oggi il nuovo ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) di Albissola, definito dall’amministrazione comunale come la “nuova casa della città e del turismo”.

“Questo spazio, sito in piazza Lam, allestito con nuove vesti e organizzazione interna vuole essere un punto di riferimento per il territorio, non solo albissolese – afferma il consigliere al turismo Enrico Schelotto -. Qui infatti si possono ottenere anche informazioni sulla rete sentieristica della vicina Albisola e del Beigua ad esempio. L’obiettivo è quello di rendere con il tempo questo luogo sempre più pensato per essere esteso”.

Il nuovo ufficio IAT è “volano e attrazione per l’offerta turistica ma anche culturale della città. Qui infatti è possibile avere a disposizione il personale della cooperativa Dafne, tour operator già presente sul territorio regionale, in grado di soddisfare le richieste del turista e del cittadino. Questo ufficio, nei giorni del sabato, offre anche informazioni per il servizio dei rifiuti e in merito alle attività del centro di educazione ambientale” specificano dall’amministrazione comunale.

Ad accogliere il turista nell’ufficio, un bancone accogliente, ricco di immagini e tante brochure per conoscere le opportunità del territorio anche in fascia serale. Esposto in grandi dimensioni anche il nuovo logo della città che è stato scelto durante un concorso a cui hanno partecipato i ragazzi. Questo logo, in particolare, è stato pensato e realizzato da una giovane savonese di 20 anni. “Sono contento perché nel nostro territorio si sono realizzate delle sinergie importanti anche legate allo sport, ai mercati, agli eventi organizzati nel territorio di Albissola e qui avrete tutte le informazioni in merito” conclude il sindaco Gianluca Nasuti.

Presente all’inaugurazione anche l’assessore alla cultura Nicoletta Negro, l’assessore all’ambiente Davide Battaglia e il consigliere Roberto Bragantini.