Albisola, un nuovo hub vaccinale nelle scuole "La Massa" - IVG.it

Albisola Superiore. La farmacia “San Nicolò” di Albisola Superiore, l’istituto comprensivo delle Albisole, l’Albisola Volley ed il Comune di Albisola Superiore hanno siglato un protocollo d’intesa per l’organizzazione di un punto vaccinale territoriale presso la sala di fisioterapia dell’Albisola Volley all’interno del plesso scolastico “La Massa”. L’hub sarà operativo a partire dal 15 giugno.

L’amministrazione comunale di Albisola Superiore è “particolarmente sensibile alle problematiche emergenti, correlate alla campagna vaccinale anti Sars-CoV-2” perciò “ha inteso favorire l’accesso alle prestazioni in argomento da parte dei cittadini albisolesi presso strutture il più possibile prossime alla propria residenza”.

“Ci siamo fin da subito attivati – afferma l’assessore Calogero Sprio – per offrire supporto alla realizzazione nella nostra cittadina di quanti più punti vaccinali possibile per promuovere, incentivare e facilitare l’accesso alle vaccinazioni; ciò con la consapevolezza che ridurre i tempi di attesa contribuisca ad accelerare i benefici nella popolazione di questa prestazione sanitaria, sulla quale investiamo molte aspettative e che consideriamo lo strumento principe per tornare alla normalità”.

Le prenotazioni per la fascia di popolazione compresa tra i 18 ed i 59 anni potranno essere effettuate attraverso il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18), le Farmacie che effettuano il servizio Cup (compresa la farmacia San Nicolò), gli sportelli Cup di Asl/ospedali, gli studi dei medici di medicina generale oppure tramite la piattaforma online prenotovaccino.regione.liguria.it.

Il nuovo punto vaccinale territoriale è aperto martedì e giovedì dalle 9 alle 13, con possibilità di ampliamento; le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 23 di venerdì 11 giugno attraverso la piattaforma on-line e da sabato mattina presso le farmacie e gli sportelli Cup presenti sul territorio.

Questo nuovo servizio andrà ad integrare quello già offerto dalla farmacia “Stella Maris”, organizzato il mercoledì e venerdì dalle 15.10 alle 19.