Albisola Superiore, via alle vaccinazioni nel un nuovo hub al palazzetto dello sport - IVG.it

Albisola Superiore. È attivo da ieri (15 giugno) il nuovo hub realizzato presso il palazzetto dello sport “Palabesio” di Albisola Superiore. Un secondo punto vaccinale, dopo quello della farmacia “Stella Maris”, voluto fortemente dall’amministrazione e in particolare dall’assessore Calogero Sprio che mesi fa aveva convocato un incontro con i titolari di tutte le farmacie del territorio per promuovere la realizzazione di queste strutture.

“Ci siamo fin da subito attivati – racconta Sprio – per offrire supporto alla realizzazione nella nostra cittadina di quanti più punti vaccinali possibile per promuovere, incentivare e facilitare l’accesso alle vaccinazioni anti Sars-Cov-2. Ciò con la consapevolezza che ridurre i tempi di attesa contribuisca ad accelerare i benefici nella popolazione di questa prestazione sanitaria sulla quale investiamo molte aspettative e che consideriamo lo strumento principe per tornare alla normalità”.

“Dopo l’avvio del punto vaccinale presente all’interno della Farmacia ‘Stella Maris’ – spiega – abbiamo siglato un Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla farmacia ‘San Nicolò’ di Albisola Superiore, dall’Istituto Comprensivo delle Albisole, dall’associazione sportiva ‘Albisola Volley’ s.r.l e dal nostro Comune per l’organizzazione, appunto, di un secondo punto vaccinale territoriale realizzato all’interno della sala di fisioterapia dell’Albisola Volley, che si trova nel plesso scolastico “La Massa”. Grazie alla centralità di questi due PVT e alla loro collocazione distanziata, riteniamo possano intercettare la domanda di molti albisolesi e agevolare le persone anziane o portatori di handicap”.

Possono accedere alla prestazione cittadini, anche non residenti ad Albisola Superiore, di età compresa tra i 18 ed i 59 anni. Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso il numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18), le farmacie che effettuano il servizio CUP (compresa la farmacia San Nicolò), gli sportelli CUP di Asl/Ospedali, gli studi dei medici di medicina generale oppure tramite la piattaforma online prenotovaccino.regione.liguria.it. Gli orari di apertura del nuovo punto vaccinale territoriale sono individuati nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle per 13.00, con possibilità di ampliamento. Questo nuovo servizio andrà ad integrare quello già offerto dalla farmacia “Stella Maris” organizzato il mercoledì e venerdì dalle 15.10 alle 19.00.