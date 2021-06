Albisola, quest'estate niente Terrazza sul Mare: mareggiate costringono eventi e matrimoni al "trasloco" - IVG.it

Albisola Superiore. Quest’estate la Terrazza sul Mare, location tra la spiaggia e il lungomare Eugenio Montale di Albisola utilizzata per eventi e matrimoni, non ci sarà.

“A seguito dell’ultima perizia tecnica effettuata sulle fondamenta della struttura – afferma l’assessore Luca Ottonello – si è riscontrato l’ammaloramento delle putrelle che sostenevano il palco e la definitiva impraticabilità. I danni dovuti alle forti e ricorrenti mareggiate dell’inverno e della primavera appena trascorsi hanno pregiudicato lo stato dell’impalcato. Non c’erano nè i tempi, nè le risorse per finanziare un nuovo progetto e una nuova struttura per l’estate alle porte”.

“L’impegno per il prossimo anno – assicura Ottonello – è quello di ripensare una soluzione a carattere stagionale che preveda il montaggio prima della stagione estiva e lo smontaggio al suo termine al fine di evitare di combattere contro la forza sempre più impattante del mare”.

Per la stagione estiva entrante così, gli eventi saranno dislocati in altri luoghi sul territorio, compatibilmente alle linee guida ministeriali per il contenimento dell’epidemia Covid-19.