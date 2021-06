Albisola, Giovannina compie 107 anni: gli auguri del sindaco Garbarini e dell'assessore Sprio - IVG.it

Albisola Superiore. Questa mattina il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e l’assessore ai servizi sociali Calogero Sprio hanno portato a Giovannina Adesso, ospite della residenza protetta “Santi Nicolò e Giuseppe”, gli auguri di tutta l’amministrazione comunale per un traguardo davvero straordinario: il festeggiamento del 107° compleanno.

L’incontro è avvenuto attraverso il perimetro del giardino della residenza protetta nel rispetto delle norme anticovid ed erano presenti i figli Marianna e Michele e l’animatrice Sara Merialdo.

La più longeva albisolese è ospite della residenza protetta comunale dal 2015.

“Credo che sia un esempio ed un valore – afferma l’assessore Sprio – per la nostra comunità assistere al raggiungimento di un traguardo simile da parte di una nostra concittadina che ha dovuto affrontare molte gravose difficoltà nel corso della sua lunga vita”.

Giovannina è infatti rimasta orfana di entrambi i genitori quando aveva soli pochi mesi di vita e ha lavorato come contadina, mondina e mezzadra per mantenere gli 8 figli dal momento che è rimasta vedova molto giovane. Inoltre ha vissuto circa quindici anni in un container a seguito del terremoto dell’Irpinia del 1980. Ma la sua forza e determinazione le hanno consentito di superare ogni difficoltà.

Il sindaco Garbarini si è congedato esprimendo l’auspicio che si possa tornare presto a consentire il contatto fisico, e di conseguenza la trasmissione di affetto, fra ospiti e familiari.