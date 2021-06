Albisola cerca 10 testimonial per rendere i musei sempre più a misura di cittadino - IVG.it

Albissola Marina. “Cari albisolesi…”, inizia così il nuovo progetto culturale che nei prossimi mesi coinvolgerà i residenti delle due Albisole.

Ideato dall’Associazione Amici di Casa Jorn, insieme all’Associazione Cultura e Solidarietà e all’Associazione La Fornace, l’iniziativa si rivolge direttamente agli albisolesi, in tono confidenziale, perché diventino i testimonial dei musei cittadini e possano fornire spunti di miglioramento per la rete MuDA-Museo Diffuso Albisola. Dopo mesi di chiusura la riapertura delle sedi del MuDA-Centro Esposizioni, Fornace Alba Docilia e Casa Museo Jorn – segna dunque l’avvio di un nuovo importante progetto che, sostenuto dalla Fondazione Agostino De Mari e dal Comune di Albissola Marina, inviterà i cittadini ad una serie di appuntamenti gratuiti, finalmente in presenza, nei mesi di giugno e luglio.

Il primo appuntamento sarà itinerante nelle tre sedi museali mentre il secondo e il terzo si svolgeranno a Casa Museo Jorn in concomitanza con la mostra personale dell’artista Karin Andersen. Per partecipare è sufficiente contattare Amici di Casa Jorn alla mail amicidicasajorn@gmail.com o sui canali social del museo, scrivendo “sono l’albisolese che cercate!” con nome e cognome, età, numero di cellulare e comune di residenza.

Per maggiori info è possibile consultare il sito del progetto.