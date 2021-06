Albenga Volley campione Under 19 femminile: "Una bella rivincita, ci ripaga di tutti i sacrifici fatti" - IVG.it

Loano. L’Albenga Volley ha conquistato il titolo di campione territoriale del Ponente ligure nella categoria Under 19 femminile.

La final four è andata in scena domenica 13 giugno a Loano. In apertura l’Albisola Pallavolo ha battuto 3-0 la NSC Volley Imperia (25-15, 25-17, 25-17); a seguire le albenganesi hanno regolato la Virtum&Glass Carcare in 3 set (25-15, 25-16, 25-16).

Anche la finalissima è durata 3 set: l’Albenga Volley ha battuto l’Albisola Pallavolo per 25-23, 25-21, 25-13.

“Campioni territoriale Under 19 femminile: è una bella rivincita per le nostre ragazze che si sono affermate sull’Albisola al termine di una bella partita – dicono i dirigenti della società ingauna -. Le ragazze sono entrate in campo determinate e consapevoli di poter portare a casa un titolo che era già sfuggito qualche anno prima. Sono state tutte all’altezza di una finale territoriale (su tutte una menzione particolare per Cassisi, Soraya e Carnabucci), dimostrando una voglia di affermarsi che le portate a disputare un’ottima partita dall’inizio alla fine dell’incontro“.

La presidentessa Olga Vasilache commenta: “Come società siamo contenti e soddisfatti di questo titolo che ci ripaga di tutta la responsabilità e la passione che abbiamo messo in campo in questi mesi così difficili. Una bella vittoria che ci ripaga di tutti i sacrifici fatti in questa stagione così complicata. È un piacere vedere le ragazze giocare così!”.

“Siamo orgogliosi di questo titolo che è arrivato dopo mesi complicati sotto tutti punti di vista – afferma il direttore sportivo Marco Arrighetti -. Eravamo e siamo convinti che la determinazione e l’impegno che ci si mette nell’affrontare una stagione sportiva (anche se così particolare come quella appena vissuta) siano le premesse per poter arrivare a certi traguardi. Le vittorie così non possono che essere uno stimolo a fare sempre meglio ed un esempio per le atlete più giovani. Complimenti alle ragazze e allo staff tutto, in primis al mister Daniele Di Vicino”.

E, per finire, la parola proprio a coach Daniele Di Vicino. “Felice e soddisfatto della vittoria anche perché è arrivata al termine di una bella partita, affrontata sin da subito con la giusta cattiveria agonistica – dichiara -. La squadra ha approcciato alla partita in maniera quasi perfetta, esprimendo sin da subito un’ottima pallavolo in tutti i fondamentali, riuscendo a giocare tecnicamente e tatticamente molto bene dall’inizio alla fine dell’incontro. Merito anche delle nostre avversarie (che si sono dimostrate una grande squadra, degna di questa finale), abbiamo assistito ad un bella partita con ottimi scambi. Probabilmente la nostra voglia di vincere è stata maggiore della loro e questo ci ha permesso di portare a casa il titolo!“.