Albenga, tornano i lunedì culturali dell'Unitre comprensoriale ingauna - IVG.it

Albenga. Dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia, ritornano i lunedì culturali organizzati dall’Unitre Comprensoriale Ingauna. Si comincia il 14 giugno con: “40 anni di Museo Diocesano: un patrimonio di Arte, Fede e Cultura da riscoprire”, a cura del Prof. Gianmaria Mandara, in cui si racconterà la storia di questo gioiello purtroppo poco noto alla cittadinanza, che ospita capolavori di Guido Reni, Lanfranco, e altre opere di scuola genovese e caravaggesca.

Segue il 21 giugno: “Stelle rosse brillano nel cielo: la politica spaziale dell’URSS”, a cura del Prof. Federico Mandara: a sessanta anni dall’impresa di Jurij Gagarin, ripercorreremo una pagina poco nota di Storia contemporanea. Quindi il 28 giugno la presentazione del libro: “Indovina chi Jazz a cena”, che racconta quindici anni di jazz dal vivo ad Albenga, presenti gli autori, il Prof. Giannino Balbis, grande appassionato di musica oltre che di letteratura, e Umberto Germinale, fotografo di livello internazionale.

Si conclude il 5 luglio con: “Emys, la testuggine palustre albenganese 100% ingauna”, a cura di Dario Ottonello e Pino Piccardo, in cui la cittadinanza potrà scoprire i segreti di questa specie animale autoctona. Gli incontri si tengono in Piazza Trincheri alle 21, sono 50 i posti disponibili, per cui si raccomanda puntualità.