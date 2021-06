Albenga, presentato il calendario delle manifestazioni estive. Tomatis: "Oltre cento eventi da qui a metà settembre" - IVG.it

Albenga. Fermento in città e, dopo il weekend di “Un mare di emozioni” che ha aperto la stagione degli eventi estivi, l’amministrazione comunale presenta ufficialmente il calendario di manifestazioni, iniziative e incontri che vedranno Albenga vera protagonista, nella Riviera di Ponente, dell’Estate 2021.

Piena sinergia tra Amministrazione, l’ufficio turismo del Comune di Albenga, privati e associazioni che, nonostante la pandemia e le difficoltà ad essa legate, hanno lavorato con entusiasmo giungendo a stilare un ricco programma di eventi che spaziano tra arte, cultura, musica, divertimento, storia ed enogastronomia. Una estate, insomma, con eventi adatti a tutti.

Oltre al Centro Storico e alla zona mare quest’anno Piazza Enzo Tortora sarà il cuore degli spettacoli. La piazza, infatti, sarà attrezzata con palco e americane e trasformata in area spettacolo iniziativa che guarda con ottimismo alla ripresa “con lo sguardo dritto e aperto nel futuro” .

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Un calendario ricco di eventi che spazia dallo sport, al teatro, al cinema, alla musica e all’intrattenimento coinvolgendo moltissime realtà del territorio che in un anno e mezzo hanno viste sospese le proprie attività con un breve spiraglio di luce soltanto durante gli eventi dell’estate 2020. Un calendario che, attraverso incontri, visite guidate ed eventi, ci riporta al passato di Albenga e, con altrettante serate di spettacoli ed intrattenimento, ci permette di puntare lo sguardo dritto aperto nel futuro. Ci tengo a ribadire che un’Amministrazione che punta su turismo ed eventi aumenta anche l’indotto economico della città migliorandone, di conseguenza anche il tessuto sociale”.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Ringraziamo tutte le associazioni, i gruppi e la Fondazione Oddi perché questo calendario è il frutto della voglia di ripartenza di tutti noi a seguito delle limitazioni che fino a ieri abbiamo dovuto subire a causa Covid. Ci tengo a precisare che il calendario è ‘vivo’ e in continua evoluzione, quindi potranno esserci nuovi inserimenti e correttivi rispetto a nuove proposte e all’evoluzione del Covid e dei suoi provvedimenti normativi ad esso legati. Un ultimo riconoscimento va al personale dell’ufficio turismo e dell’ufficio tecnico che darà seguito, attraverso un lavoro sinergico, alla promozione e alla logistica che ogni evento, dal più piccolo al più grande, richiede e che troppo spesso viene data per scontata”.

L’assessore al commercio Mauro Vannucci ringrazia il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore Marta Gaia per essere riusciti a realizzare un calendario eventi così ricco e grazie al quale sicuramente ne trarrà beneficio anche il commercio di Albenga.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “Anche quest’anno, come lo scorso anno, Albenga non si è fermata davanti al problema Covid. Compatibilmente con i tempi a disposizione, organizzare eventi infatti vuol dire anche programmarli in anticipo, abbiamo cercato, e dal calendario emerso si può dire che siamo riusciti, a realizzare un programma estivo di altissimo livello sia dal punto di vista della quantità di eventi che della qualità.

Ricordo che tutte le manifestazioni saranno organizzate tenendo conto di tutte le precauzioni che, ancora oggi, si devono mantenere per prevenire situazioni di rischio.”

Tra gli eventi clou dell’estate ricordiamo:

Il 18 luglio “Premio Fionda 2020 e 2021” in Piazza Tortora ore 21.00

Dal 22 al 25 Luglio “Albenga Notti nel Medioevo – edizione speciale del Palio Storico” nel Centro Storico

Il 1° agosto Spettacolo teatrale a cura del Teatro Pubblico Ligure “Una serata pazzesca: Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio” in Piazza EnzoTortora in collaborazione con la Fondazione G.M. Oddi

Il 10 Agosto Emys Award in Piazza Enzo Tortora premiazione del vincitore 2021 e spettacolo di cabaret di Maurizio Lastrico

Il 12 agosto “Calici di stelle” in riva mare

Dal 23 al 25 agosto “Rapalline Jazz Festival” in Piazza San Michele in collaborazione con la Fondazione G.M. Oddi

Il 24-26 settembre “Albenga Racconta” in tutte le piazze del centro storico in collaborazione con la Fondazione G.M. Oddi

E naturalmente molto altro.

Cliccando qui è possibile consultare l’elenco completo degli eventi (salvo eventuali accorgimenti e modifiche che saranno comunicate tramite i canali del Comune di Albenga).

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina ufficiale del Comune, ma anche e sopratutto sulla pagina completamente rinnovata: ScopriAlbenga o sul sito www.scoprialbenga.it.