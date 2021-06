Albenga, piazza Enzo Tortora si trasforma in un'area di manifestazione con 350 posti a sedere - IVG.it

Albenga. Piazza Enzo Tortora si trasforma in un’area di manifestazione per la realizzazione di eventi e spettacoli con l’allestimento di un grande palco che rimarrà in loco fino al mese di settembre, americane, impianti luce e strutture di ingresso e uscita dall’area manifestazione.

“L’allestimento in Piazza Enzo Tortora sarà un’occasione per Albenga Estate 2021 di poter dar sfogo a tutta una serie di eventi che, con le vigenti normative AntiCovid, diversamente sarebbe stato complicato riuscire a realizzare – afferma il vicesindaco Alberto Passino -. È grazie al lavoro sinergico con l’assessorato agli eventi Marta Gaia, l’ufficio tecnico e l’ufficio turismo che si è riusciti ad addivenire a questa soluzione che, oltre a dare occasione di svago a residenti e turisti, non genererà problemi di parcheggi (perché non sono stati tolti stalli per posizionare il palco e gli allestimenti) o alla viabilità. Gli spettacoli inoltre saranno realizzati circa dalle 9 alla mezzanotte, quindi non sarà disturbata la quiete pubblica”.

“Questa location permette di avere una capienza di oltre 350 posti a sedere, permettendo di organizzare eventi dal grande richiamo, ma ciò non toglie che altri eventi importanti e storici per la nostra città saranno confermati in Piazza San Michele, al Mare, in Piazza del Popolo e su tutto il territorio comunale” continua il vicesindaco.

Aggiunge l’assessore agli eventi Marta Gaia: “A causa di un diniego da parte del seminario per l’uso dell’arena sul mare, dovuto alla ripartenza delle attività pastorali riprese quest’anno, abbiamo cercato una soluzione andando ad intervenire in una zona in cui, in precedenza, non vi sono mai stati eventi. La difficoltà iniziale ha portato, però, ad una soluzione migliorativa che potrà dare risposte ad un’altra zona di Albenga”.

“In Piazza Enzo Tortora, si spazierà dal teatro, al ballo, dalla musica al cinema con un calendario ricco e con l’invito da parte dell’amministrazione ai cittadini e ai turisti di guardare, con lo sguardo dritto e aperto, al futuro, quello sguardo che in questi due anni, con il volto nascosto dalle mascherine, ha assunto ancor più importanza” conclude Gaia.