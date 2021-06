Albenga, la minoranza: "Finalmente il mercato torna in via Carloforte, ora si ripulisca il tratto incompiuto" - IVG.it

Albenga. “Finalmente il mercato settimanale abbandona il lungo Centa in un tratto esondabile e non gradito agli ambulanti e ritorna a Pontelungo”. Sono soddisfatti i consiglieri comunali di minoranza Cristina Porro, Gerolamo Calleri (per la Lega) ed Eraldo Ciangherotti (Forza Italia) dello spostamento a partire da oggi, mercoledì 30 giugno, in via Carloforte.

“Dopo sette anni di intensi studi della pratica (all’università si sarebbe già abbondantemente fuori corso)- ironizzano – finalmente il sindaco Tomatis ha fatto niente di più di quanto il centrodestra da subito gli aveva chiesto. Trasferire il mercato settimanale di Albenga da via Dalmazia a via Carloforte significa aver rispettato la originaria destinazione di una strada pubblica già individuata ai tempi del sindaco Zunino”.

“Fa specie – proseguono – che questa amministrazione abbia mantenuto in situ, nel tratto iniziale di via Carloforte, lo scempio di una discarica a cielo aperto con materiale edile abbandonato insieme a erbacce incolte, rifiuti e ingombranti. Il sindaco, oggi divenuto proprietario dell’area ‘incompiuta’, per sentenza di Cassazione, omette un atto d’ufficio quando finge di non vedere il degrado dell’area per non ripristinarla a norma di legge”.

“Se il Comune dovesse perdere l’area per sentenza della corte europea, l’amministrazione potrà tranquillamente porre a carico del nuovo proprietario le spese di bonifica sostenute. Eppure, se trattasi di proprietà privata scatta l’ordinanza del sindaco al cittadino privato, diversamente, se l’area è pubblica, scatta l’omertà del sindaco”, concludono.