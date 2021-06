Albenga, intervento di manutenzione ordinaria completa sulla tettoia di Piazza Corridoni - IVG.it

Albenga. È iniziato l’intervento di manutenzione ordinaria completa sulla tettoia di Piazza Corridoni.

I lavori prevedono la rimozione delle parti ammalorate, la sostituzione delle gronde dell’acqua piovana e la sistemazione generale della tettoia.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “L’intervento si è reso necessario per garantire il ripristino della struttura che è fruita come parcheggio a uso pubblico quotidianamente e per avviare un recupero della zona strategica per il Comune, vista vicinanza con l’ex cinema Astor attuale sede del Centro Giovani, edificio che, di qua all’anno prossimo, sarà oggetto della ripresa del cantiere di ristrutturazione”.