Albenga in campo con Esordienti, Giovanissimi e Pulcini - IVG.it

Albenga. Gli Esordienti secondo anno leva 2008 dell’Albenga sono scesi in campo nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno presso il campo sportivo “Salvo Piani” ad Imperia, per la prima giornata del Torneo U13 Esordienti Fair Play (Girone A), contro i pari leva della squadra di casa dell’Imperia.

Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio dell’Imperia per 1-0. La seconda frazione si è chiusa in parità 0-0 mentre il terzo ed ultimo tempo si è concluso con la vittoria dell’Albenga per 0-2, grazie alle reti messe a segno da Enea Cammarata e Mattia Cassiano. Prossima partita il 10 giugno all’ Annibale Riva contro la Sanremese, con fischio d’inizio fissato alle 18,30.

Nella Coppa Primavera delegazione di Savona ancora una vittoria per i Giovanissimi U14 leva 2007 guidati da mister Alessandro Ghillino che, nel campo amico dell’Annibale Riva, si aggiudicano la partita giocata contro il Ceriale con il netto risultato di 5-1. A segno per l’Albenga Edoardo De Matteis (tre reti), Elia Iorio e Gabriel Gaglioti.

Nella Coppa Primavera delegazione di Savona (leva 2009) trasferta in casa dei pari leva del Ceriale per gli Esordienti primo anno dell’Albenga di mister Pino Alfano, in una partita che si è disputata su tre tempi, con il risultato finale di 3-2 per il Ceriale.

La prima frazione di gioco si è chiusa in pareggio con il risultato di 2-2 (per l’Albenga doppietta di Carlo Iberti). La seconda frazione ha visto il vantaggio del Ceriale per 2-0 mentre il terzo tempo si è concluso ancora in pareggio con il risultato di 2-2 (per l’Albenga a segno Carlo Iberti e Giulio Barbo).

Nel Torneo Pulcini Challenger i 2011 dell’Albenga, inseriti nel girone D del torneo, sono stati impegnati nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno in casa del Ceriale “B“, che si è aggiudicato l’incontro con il risultato di 3-0.

I gironi del torneo dove sono inserite le squadre bianconere: girone B leva 2010 con Albenga “B”, Pietra Ligure B, Priamar “A”; girone D leva 2011 con Albenga “A”, Baia Alassio “B”, Ceriale B”, Pietra Ligure “C”.

La squadra 2007