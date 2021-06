"Albenga città da vivere e scoprire": ecco il video promozionale della città delle torri - IVG.it

Albenga. È stato lanciato in questi giorni – ed ha già ottenuto uno straordinario successo di visualizzazioni e condivisioni – il video promozionale “Albenga città da vivere e scoprire”.

In un’era nella quale i social sono diventati di fatto uno dei canali principali di promozione turistica, Albenga ha deciso di puntare molto anche su questo aspetto.

A tale scopo, nell’ambito del più ampio progetto di marketing turistico, il Comune ha commissionato all’Associazione “Tra le Torri” la realizzazione di un video lanciato sui social di @scoprialbenga (Facebook, Instagram e YouTube) per far conoscere e scoprire ad un ampio pubblico la Città delle Torri.

Il video che vede è stato realizzato sotto la regia di Mino Amandola, esperto video maker attivo nella nostra zona e nel settore specifico di promozione turistica, il quale ha saputo racchiudere ed evidenziare attraverso le immagini tutte le straordinarie potenzialità della nostra città.

Ad Albenga è possibile trovare storia, cultura, ma anche mare e montagna dove rilassarsi o praticare sport all’aria aperta, le specialità enogastronomiche offerte da un ricco tessuto di attività commerciali e di somministrazione e molto altro.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Questo video vuole essere il lancio della stagione estiva 2021 e un segno di rinascita dopo il periodo pandemico che ha colpito duramente anche il settore turistico. Da ieri la Liguria è entrata in zona bianca e, pur con le dovute cautele e nel rispetto delle normative Anti-Covid, oggi possiamo guardare al futuro. Lo vogliamo fare parlando della nostra Albenga. Un ringraziamento va all’Associazione “Tra Le Torri” alla quale abbiamo commissionato la realizzazione del video, agli attori Nicole Vio e Riccardo Bosio e al regista Mino Amandola che, con la sua professionalità, ha rappresentato tutti gli aspetti della nostra straordinaria Albenga”.

Aggiunge l’assessore agli eventi Marta Gaia: “La realizzazione di questo video si inserisce in un progetto di rilancio turistico della nostra città che stiamo portando avanti con il nostro ufficio turismo e supportati da SL&A. La comunicazione attraverso i social è indispensabile per far conoscere Albenga a 360° ed attirare turisti nella nostra città e questo video è uno degli strumenti che stiamo utilizzando proprio a tal fine. La nostra città ha moltissime potenzialità e investire nel turismo vuol dire investire anche nel sociale perché attraverso questo si implementano le possibilità lavorative e si riesce a dare una risposta alla cittadinanza anche sul piano economico e sociale”.