Albenga, al Palamarco primo giorno di vaccinazioni - IVG.it

Albenga. Primo giorno di vaccinazioni al Palamarco di Albenga.

Il trasferimento dall’adiacente tensostruttura, infatti, è avvenuto regolarmente nel corso del weekend permettendo così di non interrompere il servizio neppure per un giorno ed evitare disagi agli utenti.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La scelta che abbiamo operato con l’ASL ha permesso di non interrompere il ciclo delle vaccinazioni, di mantenere inalterati gli appuntamenti e di non modificare la destinazione degli utenti essendo le due strutture adiacenti”.

Il sindaco Tomatis oggi si è recato presso l’hub vaccinale insieme all’assessore Pelosi per verificare la situazione incontrando i cittadini che si stavano vaccinando e gli operatori. Tutti hanno voluto manifestare la propria soddisfazione per la sede confortevole e di facile accessibilità.

“L’Hub di Albenga grazie alla professionalità e alla disponibilità del personale medico e paramedico è un vero e proprio orgoglio per la nostre città e per il comprensorio”, aggiunge il primo cittadino.

Conclude il sindaco Tomatis: “La scelta di spostare l’hub nel Palamarco inevitabilmente comporta un disagio alle associazioni sportive, ma siamo certi che comprenderanno l’importanza di mantenere il punto vaccinale ad Albenga e garantire questo importante servizio a tutto il comprensorio. Naturalmente ci stiamo già muovendo per trovare la soluzione più idonea per ciascuno e ridistribuire gli spazi in modo da soddisfare tutte le esigenze”