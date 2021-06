Alassio, Vaccarezza incontra il direttivo dell'associazione balneari - IVG.it

Alassio. “La mia settimana inizia ad Alassio, dove ho incontrato il direttivo di A.B.A.(Associazione Balneari Alassini) per un utile confronto sulle scelte che la Città del muretto dovra’ operare per massimizzare i vantaggi creati dall’utilizzo dei finanziamenti Regionali richiesti e finanziati con fondi di Protezione Civile”. Lo ha scritto, in un post su Facebook, il consigliere regionale e capogruppo di “Cambiamo!” in Regione Angelo Vaccarezza.

“È necessario – spiega il consigliere regionale – un confronto urgente con l’amministrazione comunale per non rischiare di vanificare l’arrivo dell’ ultima tranche dei nove milioni di euro ottenuti dalla Regione”

“Incontro importante per non perdere l’opportunità di ridare a questa città gli spazi per dare servizio turistico e non solo” ha concluso Vaccarezza.