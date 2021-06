Alassio, sicurezza Aurelia bis: dissuasori di velocità sul modello ponte di Genova e nuova segnaletica - IVG.it

Alassio. E’ stato approvato all’unanimità un ordine del giorno sulla tratta alassina dell’Aurelia Bis, dopo l’ultimo sopralluogo di tecnici e dirigenti dell’Anas per interventi di messa in sicurezza a seguito del tragico incidente mortale avvenuto il 5 maggio scorso.

Il documento è stato presentato dal consigliere Giovanni Parascosso del Gruppo Alassio Volta Pagina.

“E’ noto che questa amministrazione in seguito ai tragici fatti avvenuti poche settimane fa ha scritto con nota ad Anas, proprietaria del tratto ricadente nel territorio comunale di Alassio, richiedendo testualmente un “intervento immediato e fattivo, nei modi che riterrete più efficaci, per ridurre le velocità e i rischi di collisioni” ha evidenziato il sindaco Marco Melgrati.

“Anas si è resa immediatamente disponibile ad elevare ulteriormente i dispositivi di sicurezza, peraltro già presenti sul tratto di strada in questione, coinvolgendo in un sopralluogo anche il comandante della Polizia Municipale per condividere gli interventi e valutare le zone a maggior rischio”.

“Dal sopralluogo è emersa la disponibilità di Anas ad installare quattro rilevatori di velocità, due per ciascun senso di marcia, del modello di quelli sistemati sul tratto autostradale di ponte San Giorgio a Genova, che ammoniscono gli utenti che superino i limiti di velocità a rallentare tempestivamente. Inoltre, altra azione di una certa efficacia, sarà valutata la sistemazione di segnaletica orizzontale lungo la linea di mezzeria con apposite bande sonore che rendano gli utenti edotti del loro superamento” aggiunge.

“Siamo dunque in attesa nei prossimi giorni del progetto definitivo con le indicazioni dei punti scelti e della materiale sistemazione dei citati dispositivi. Da parte nostra, attraverso il comando di Polizia Municipale, verranno effettuate attività di controllo volte a reprimere la brutta abitudine di sostare nella zona terminale dell’Aurelia bis, altezza galleria Barbona, soprattutto nei fine settimana. Tale condotta infatti, incide sulla sicurezza degli utenti proprio nel tratto in cui si accede alla rotonda di ingresso in città”.

“E’ inoltre in atto un progetto di parcheggio di interscambio, con la la proprietà che ha richiesto una rotatoria per l’inserimento di quest’area che potrà costituire un ulteriore freno alle alte velocità” conclude il sindaco alassino.