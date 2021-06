Alassio Salute pronta per il nuovo hub vaccinale: installate due tensostrutture - IVG.it

Alassio. Grande fermento ieri nel piazzale antistante il Centro Medico Alassio Salute. Con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile, dei Cantonieri del Comune di Alassio, della Polizia Municipale, alla presenza del Direttore Sanitario del Centro, Francesco Bogliolo e dello stesso Assessore alle Politiche Sanitarie del Comune di Alassio, Fabio Macheda sono state montate due nuove tensostrutture per le vaccinazioni anti-Covid.

“Le due nuove tende – spiega l’Assessore Macheda – sono state installate per migliorare le prestazioni del centro vaccinale. Una servirà per l’attesa nell’immediato post-vaccino, l’altra per la compilazione della modulistica propedeutica all’inoculazione del vaccino stesso. Erano entrambe attività che in precedenza si svolgevano all’interno di tende chiuse. Ora con il sopraggiungere del caldo si è pensato a strutture aperte sui lati e ombreggiate”.

“Strutture – prosegue il Dott. Bogliolo – ma anche spazi più ampi nell’ottica del nuovo hub vaccinale che dovrebbe ormai aver completato l’iter autorizzativo e divenire operativo, insieme a quello di Cairo Montenotte la prossima settimana. Nel frattempo, sempre per la prossima settimana, ci sono state annunciate 750 dosi di Moderna. Potremo così, comunque riprendere la campagna vaccinale”.

Novità in arrivo anche sul fronte delle vaccinazioni per i turisti: “Ci è stato annunciata a breve – prosegue Bogliolo – l’approvazione dei protocolli necessari per avviare anche la campagna vaccinale a non residenti e pazienti di altre regioni. Noi, come sempre, siamo pronti come da protocollo Alassio Safe, per una città sempre più sicura”.

​Durante le giornate dedicate alle vaccinazioni verrà istituito un’area di sosta dedicata con disco orario di mezz’ora, in via Mameli per chi si reca a vaccinarsi.