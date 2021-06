Alassio piange la scomparsa dell'ex vigile Giovanni Baudoino - IVG.it

Alassio. Lutto ad Alassio per l’improvvisa scomparsa di Giovanni Baudoino.

Si è spento all’età di 67 anni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Baudoino è stato per 40 anni al servizio della polizia municipale della città del Muretto.

“Giovanni – lo ricorda il sindaco Marco Melgrati – per me era più che un dipendente comunale e un ottimo professionista. Era un amico caro, sempre disponibile con tutti e per tutti. Già con il suo pensionamento si era creato un vuoto umano prima che professionale presso il comando di polizia municipale. Siamo vicini ai parenti e personalmente pregherò per Te, caro Gianni”.

Baudoino lascia la moglie Giusy e due figli, Andrea e Alessio.