Alassio, il 2 luglio torna l’Arena Estiva don Bosco con film imperdibili - IVG.it

Alassio. Un film lo puoi vedere dove vuoi, ma il cinema è la sala e l’estate ad Alassio è l’Arena Estiva don Bosco, che torna a partire da venerdì 2 luglio.

L’appuntamento che ormai da più di 80 anni raduna un folto pubblico intorno ai titoli migliori della stagione cinematografica è pronto a ravvivare nuovamente le serate estive alassine.

Realizzata dall’associazione CGS Adelasia in collaborazione, con l’Istituto Don Bosco e l’Associazione Ex-Allievi Don Bosco Unione di Alassio, la rassegna comprende la proiezione, all’aperto e rispettando tutte le normative covid, di una quindicina di film.

Non mancheranno i grandi successi italiani come “Cosa Sarà” di Francesco Bruni, “Genitori VS. Influencer” di Michele Andreozzi, “Volevo Nascondermi” di Giorgio Dritti, “Comedians” di Gabriele Savatores, “Lei Mi Parla Ancora” di Pupi Avati e “I Predatori” di Pietro Castellitto.

Non mancheranno poi i film adatti a tutta la famiglia dall’attesissimo “Crudelia” a “Raya e L’Ultimo Drago“; da “Spirit – Il Ribelle” al nuovissimo “I Croods 2 – Una Nuova Era” e ancora “Peter Rabbit 2 – Un Birbante In Fuga“.

E in questa selezione non potevano certamente mancare i grandi titoli internazionali come i protagonisti dei premi Oscar 2021 “Nomadland” e “The Father“. Completano la selezione le 2 commedie internazionali “Piccole Donne” e “La Vita Straordinaria di David Copperfield.

Anche per quest’anno sarà attivo il servizio di prevendita dei biglietti presso la portineria dell’Istituto Don Bosco con orario 15:30 – 19:30

Di seguito, QUI l’elenco completo degli appuntamenti di questa estate. Per ulteriori informazioni potete contattare il CGS Adelasia al numero 3208529940 (anche su WhatsApp!) oppure al numero 0182640309.