Al Comune di Calice 14 mila euro per un nuovo sistema di raffreddamento e riscaldamento del municipio - IVG.it

Calice Ligure. In un’ottica di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici continuano gli interventi adeguati a tale politica nel comune di Calice Ligure. In questo caso si tratta di un nuovo sistema di raffreddamento/riscaldamento dell’edificio comunale, più efficiente del precedente e più rispettoso dell’ambiente che permetterà di mantenere temperature adatte alle varie stagioni all’interno dell’edificio comunale con una minore spesa ed una maggiore efficienza e funzionalità.

“Ancora una volta – annuncia il sindaco Alessandro Comi – ci è stato riconosciuto un contributo economico dal GSE per un intervento rispettoso e lungimirante nei confronti della comunità e dell’ambiente. Il contributo ammonta a circa 14.000 euro e segue altri analoghi finanziamenti ottenuti dal nostro comune come ad esempio per gli spogliatoi del polo sportivo, già rinnovati seguendo la stessa politica di rispetto ed efficienza”.

“Il nostro comune – ricorda – già da parecchi anni ha intrapreso una strada virtuosa per quanto riguarda la realizzazione e l’adeguamento degli edifici pubblici in un’ottica di rispetto ambientale e questa sarà la linea che verrà seguita anche negli anni a venire”.

“Un ringraziamento al nostro ufficio tecnico per il lavoro svolto e la capacità di districarsi nella corretta esecuzione di pratiche non semplici legate alla concessione di tali contributi” conclude.