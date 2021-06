Aeroporto di Villanova, Vaccarezza deposita un ordine del giorno per il rilancio dello scalo - IVG.it

Villanova d’Albenga. “Ho depositato stamani un ordine del giorno ad oggetto: ‘Azioni per il rilancio dell’aeroporto di Villanova d’Albenga’. Il Riviera Airport è il secondo aeroporto della Liguria, dopo quello di Genova. Per la posizione strategica nel Nord del Mediterraneo e la pista lunga 1500 metri può essere utilizzato da aerei anche di notevoli dimensioni, come già negli ultimi mesi sta accadendo”. Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale di “Cambiamo!” Angelo Vaccarezza.

“La ‘Riviera Airport SpA’, che gestisce il ‘Riviera Airport – Clemente Panero’ – spiega – ha approvato un programma di investimenti finalizzato proprio allo sviluppo dello scalo, facilitato dalla presenza in loco dell’Agenzia delle Dogane, tanto che l’attuale nuovo proprietario ha reso più moderno l’aeroporto in modo da offrire servizi esclusivi per i jet privati e l’aviazione di business. Attualmente però il Punto Controlli di Villanova d’Albenga, può contare su personale limitato che opera a rotazione, con un gravoso impegno, sia per l’incremento dei voli, prevalentemente verso la Russia e la Svizzera, sia per le pratiche doganali della Piaggio Aerospace, trasferitasi nuovamente da Genova che del fiorente mercato dell’ortofrutticola della Piana di Albenga”.

“Si prevede, inoltre, con l’ingresso negli ultimi mesi, di una compagnia maltese privata di elicotteri, un ulteriore incremento di traffico, in particolar modo verso l’Asia, ed in vista dell’allentamento delle restrizioni Covid, anche il Regno Unito garantirà numerosissimi passeggeri. Ritengo quindi, quanto mai necessario, che l’aeroporto di Villanova di Albenga, possa godere nuovamente di un confine Internazionale permanente assegnando all’Agenzia delle Dogane e agli altri organi di controllo, maggior personale, che possa gestire in modo puntuale ed efficiente tutte le attività aeroportuali, in una organizzazione definita di compiti e responsabilità al fine di adeguarsi al rilancio dell’aeroporto stesso, con positive ricadute per l’economia in genere e per la comunità locale” conclude Vaccarezza.