Addio a Canada, il cane pompiere del Nucleo Cinofili della Liguria - IVG.it

Liguria. Il Nucleo Cinofili del Vigili del Fuoco della Liguria dice addio a Canada, uno dei colleghi “a quattro zampe” più anziani. Operativa dal 2010, aveva 14 anni.

Canada aveva esperienza da vendere. Insieme al suo conduttore, il vigile del fuoco Mirko Gianuzzi, ha partecipato a tantissimi interventi di soccorso rintracciando numerosi dispersi: in occasione del crollo della Torre Piloti nel 2013; a Norcia a seguito del terremoto di Amatrice nel 2016; in occasione dell’esplosione di Arnasco nel 2016; a Rigopiano nel 2017; a Genova per il crollo del Ponte Morandi nel 2018.

“Canada non si è mai fatta da parte – spiegano i suoi colleghi – Quando c’era necessità, saliva su quel mezzo rosso insieme a Mirko e andava dove c’era più bisogno. Siamo onorati di averti avuto come collega e nel dolore per la tua perdita ci stringiamo attorno al collega Mirko”.